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16:48, 30 сентября 2024Экономика

Получивший рекордный убыток «Газпром» добился снижения налогов

Правительство собралось сократить налоги для «Газпрома» после рекордного убытка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ в 2025 году сократятся почти в полтора раза — с 1,448 триллиона рублей в текущем году до 1,008 триллиона. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета сообщает ТАСС.

Как отмечается в документе, на конечный результат «оказывает влияние планируемое изменение законодательства в части НДПИ на газ». Ранее источники Bloomberg указывали, что в связи с рекордным убытком, полученным «Газпромом» по итогам 2023 года, власти собираются отменить надбавку к НДПИ для ведущей компании отрасли.

На фоне слухов о том, что «Газпром» добился снижения налогов, его акции резко перешли к росту. С начала торговой сессии в понедельник, 30 сентября, они прибавляют еще 1,4 процента.

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов подтверждал, что правительство обсуждает просьбу «Газпрома» о досрочной отмене надбавки к НДПИ, но просил подождать официального решения.

Одновременно с падением доходов от НДПИ власти рассчитывают увеличить сборы с вывозных пошлин с 454,7 миллиарда рублей до 600,2 миллиарда в 2025 году и 696,6 миллиарда в 2026-м. Вместе с тем в 2027 году ожидается снижение — 659,4 миллиарда. Поступления НДПИ на газовый конденсат вырастут в 2025 году на 18,5 процента, до 834,6 миллиарда рублей, а в 2026-м — до 843 миллиардов. Как и в случае с пошлинами, в 2027 году ожидается сокращение доходов — 799,7 миллиарда рублей.

НДПИ для Газпрома увеличивался на 50 миллиардов рублей в месяц с 1 января 2023 года. Предполагалось, что повышенные сборы компания будет платить по 31 декабря 2025 года. Таким образом, за два года поставщик должен был перевести в бюджет дополнительно 1,8 триллиона рублей.

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