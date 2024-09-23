Российского газового гиганта захотели освободить от одного налога

Bloomberg: в 2025 году «Газпром» могут освободить от налога на добычу газа

В 2025 году «Газпром» могут освободить от налога на добычу полезных ископаемых. О том, что российского газового гиганта захотели освободить от уплаты одного налога, сообщает Bloomberg.

Как отмечают аналитики издания, после начала спецоперации на Украине российский газовый гигант сократил большую часть трубопроводного экспорта в Европу, которая ранее была для него крупнейшим рынком сбыта за рубежом. Это привело к первому за долгие годы чистому убытку компании. В 2023 году компания столкнулась с ними убытками впервые за последние 25 лет. За год концерн потерял миллиардов рублей на фоне падения выручки на 26,8 процента (до 8,542 триллиона). Для сравнения, в 2022-м «Газпром» получил 1,226 триллиона рублей прибыли.

Несмотря на убытки, правительство обязало компанию заплатит windfall tax (налог на непредвиденные доходы), рассчитывая собрать с «Газпрома» порядка 50 миллиардов рублей в месяц в 2023-25 годах. Теперь же налоговое бремя на компанию собираются снизить, чтобы поправить финансовые результаты, которые начали восстанавливаться в 24-м году.

В мае 2024 года совет директоров российского энергохолдинга рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам деятельности компании в 2023 году. Окончательное решение по этому вопросу приняли 28 июня 2024 года. На фоне этих решений акции «Газпрома» потеряли более 3,5 процента, упав до минимума за семь лет к середине июня. Под конец дня бумаги опускались до 117,9 рубля за штуку. Худший результат акции показывали в 2013 году — 106,5 рубля.

В первой половине 2024 года чистый убыток ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 480,6 миллиарда рублей. Годом ранее «Газпром» получил за аналогичный период убыток в 255 миллиардов рублей. При этом выручка лидера газового рынка России за первые шесть месяцев текущего года выросла на семь процентов, до 2,9 триллиона.