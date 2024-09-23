Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:56, 23 сентября 2024Экономика

Российского газового гиганта захотели освободить от одного налога

Bloomberg: в 2025 году «Газпром» могут освободить от налога на добычу газа

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В 2025 году «Газпром» могут освободить от налога на добычу полезных ископаемых. О том, что российского газового гиганта захотели освободить от уплаты одного налога, сообщает Bloomberg.

Как отмечают аналитики издания, после начала спецоперации на Украине российский газовый гигант сократил большую часть трубопроводного экспорта в Европу, которая ранее была для него крупнейшим рынком сбыта за рубежом. Это привело к первому за долгие годы чистому убытку компании. В 2023 году компания столкнулась с ними убытками впервые за последние 25 лет. За год концерн потерял миллиардов рублей на фоне падения выручки на 26,8 процента (до 8,542 триллиона). Для сравнения, в 2022-м «Газпром» получил 1,226 триллиона рублей прибыли.

Несмотря на убытки, правительство обязало компанию заплатит windfall tax (налог на непредвиденные доходы), рассчитывая собрать с «Газпрома» порядка 50 миллиардов рублей в месяц в 2023-25 годах. Теперь же налоговое бремя на компанию собираются снизить, чтобы поправить финансовые результаты, которые начали восстанавливаться в 24-м году.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

В мае 2024 года совет директоров российского энергохолдинга рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам деятельности компании в 2023 году. Окончательное решение по этому вопросу приняли 28 июня 2024 года. На фоне этих решений акции «Газпрома» потеряли более 3,5 процента, упав до минимума за семь лет к середине июня. Под конец дня бумаги опускались до 117,9 рубля за штуку. Худший результат акции показывали в 2013 году — 106,5 рубля.

В первой половине 2024 года чистый убыток ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 480,6 миллиарда рублей. Годом ранее «Газпром» получил за аналогичный период убыток в 255 миллиардов рублей. При этом выручка лидера газового рынка России за первые шесть месяцев текущего года выросла на семь процентов, до 2,9 триллиона.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

      Создатели затонувшей яхты «британского Билла Гейтса» потребовали деньги у его вдовы

      Генсек ООН выразил беспокойство из-за роста числа жертв среди жителей Ливана

      На Украине прямым попаданием поразили цех по сборке БПЛА

      ВСУ применили БПЛА при теракте против главврача больницы в Алешках

      Военкор раскрыл детали расследования гибели Гудвина и Эрнеста

      В России нашли остатки существовавшего 184 миллиона лет назад дерева

      Президент Чехии призвал Украину быть более реалистичной

      Женщинам раскрыли самые губительные для либидо привычки

      Треть россиян осталась без отпуска этим летом. Что делать тем, кто не успел отдохнуть?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше