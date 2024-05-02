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16:51, 2 мая 2024Экономика

«Газпром» сообщил об убытках на сотни миллиардов рублей

Убыток «Газпрома» за 2023 год составил 629 млрд рублей против прибыли в 2022-м

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам 2023 года относящийся к акционерам чистый убыток «Газпрома» по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) составил 629 миллиардов рублей, а выручка упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона. Об этом со ссылкой на данные, представленные компанией, сообщает РИА Новости.

Годом ранее лидер газового рынка России получил 1,226 триллиона рублей прибыли. При этом нынешний результат стал неожиданностью для аналитиков. Консенсус-прогноз предполагал прибыль в районе 447 миллиарда рублей, а минимальные ожидания по прибыли составляли около 30 миллиардов рублей.

Также в отчете указано, что компания планирует снизить объем инвестиций на 16 процентов по сравнению с ранее запланированным уровнем. На фоне такой статистики акции «Газпрома» на Мосбирже теряли более четырех процентов, а к 16:45 скорректировались до уровня 157,5 рубля (минус 3,5 процента).

При этом по итогам первого квартала 2024 года чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 449,53 миллиарда рублей против убытка в 85,1 миллиарда годом ранее. Убыток от продаж достиг 47 миллиардов рублей против прибыли в 125,4 миллиарда за тот же период 2023 года.

Еще в конце прошлого года зампред правления поставщика Фамил Садыгов указывал, что «Газпром» ожидает «уверенные финансовые результаты» за 2023 год, хотя и не давал диапазона конкретных цифр.

Ранее «Газпром» сообщил, что чистая прибыль по РСБУ в 2023 году составила 696 миллиардов рублей, что на семь процентов меньше результата предыдущего года. Почему разница между данным по РСБУ и МСФО оказалась столь велика, в компании пока не уточняли.

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      Платон Щукин
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