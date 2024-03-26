«Газпром» сообщил о падении чистой прибыли

Чистая прибыль «Газпрома» в 2023 году упала на семь процентов

По итогам 2023 года чистая прибыль «Газпрома» составила 696 миллиардов рублей, что на семь процентов меньше результата предыдущего года. Об этом говорится в отчете компании по РБСУ (российский стандарт бухгалтерского учета).

Падение выручки составило 29,6 процента, с 7,98 триллиона рублей до 5,62 триллиона. Валовая прибыль сократилась на 60 процентов, до 1,27 триллиона рублей, а прибыль до уплаты налогов — почти на четверть, с 1,02 триллиона рублей до 784,59 миллиарда. Кредиторская задолженность компании выросла с 1,265 триллиона рублей до 1,324 триллиона.

Решение о дивидендах будет принято после выхода статистики по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что произойдет примерно через месяц.

Падение выручки и прибыли связано с сокращением поставок газа в Европу, которое не может компенсировать развитие других направлений. Только по украинскому направлению компания потеряла почти пять миллиардов кубометров за год. А кроме того, на результат 2022 года влияли поставки по «Северному потоку» и газопроводу «Ямал — Европа».

Другой проблемой стало падение стоимости газа. Развитие поставок сжиженного природного газа (СПГ) позволило Европе заместить большую часть российских поставок и добиться многократного снижения цен, сохранив рекордный запас топлива в хранилищах.