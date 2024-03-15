Запасы газа в Европе опустились ниже 60 процентов

GIE: запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 59,88 %

К середине марта 2024 года запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже отметки в 60 процентов и составили 59,88 процента от их суммарной вместимости. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Уровень запасов газа в Европе является одним из ключевых индикаторов для мирового рынка. За газовые сутки 13 марта он снизился на 0,2 процентного пункта.

Топливные резервы в европейских ПХГ находятся на оптимальном уровне, уточняют эксперты. Нынешний показатель на 17 процентных пунктов выше среднего значения на те же даты за последние пять лет и является рекордным как минимум с 2011-го (база данных GIE содержит сведения с этого года).

Оптимизма европейскому рынку добавляет тот факт, что местные терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) в феврале 2024 года работали со средней производительностью в 50 процентов. С начала марта их средняя загрузка увеличилась до 55 процентов.

В начале второй половины февраля биржевые цены на газ в Европе снизились до минимального уровня за последние восемь месяцев и опустились ниже отметки в 270 долларов за тысячу кубометров. С начала зимы биржевые цены на газ снизились почти вдвое. Подобную динамику эксперты связывали с рядом факторов, включая стабильные поставки СПГ и рекордные запасы топлива в европейских ПХГ.