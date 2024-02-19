Цены на газ в Европе опустились до минимума за восемь месяцев

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 270 долларов за тысячу кубометров

В понедельник, 19 февраля, мартовские фьючерсы на природный газ по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE падали на 2,5 процента, опустившись ниже 270 долларов за тысячу кубометров. Такой результат стал минимумом с 7 июня 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

С начала зимы биржевые цены на газ снизились почти в два раза на фоне уверенного прохождения очередного отопительного сезона, а также стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ). На тенденцию не повлияла даже остановка норвежского газоперерабатывающего завода Kollsnes, что сократило объемы поставок из королевства.

Давят на котировки и рекордно высокие запасы в европейских газовых хранилищах. По последним данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), их заполненность составляет 65,43 процента, что выше прошлогоднего рекорда в 64,30 процента.

Эксперты трейдинговой компании Energi Danmark полагают, что дно газовых котировок еще не достигнуто. Помимо прочих факторов, об этом говорит и снижение цен на природный газ в США (крупнейший поставщик СПГ в Европу) до самого низкого уровня за после 30 лет.

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон в разговоре министром энергетики Украины Германом Галущенко сообщила, что Евросоюз не против прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 2025 года, потому что больше не видит угрозы для энергоснабжения стран Центральной Европы. В свою очередь Киев не испытывает более потребности в реверсивных поставках российского газа, так как собирается перейти на самообеспечение.

Такие заявления вызвали возмущение у члена международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова. По его мнению, Европой движет ненависть, а газ ей нужен как воздух, дующий со стороны России.