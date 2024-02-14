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20:14, 14 февраля 2024Экономика

Еврокомиссия заявила о ненужности транзита российского газа через Украину

Минэнерго Украины сообщило о согласии ЕК с ненужностью транзита газа из России
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Продление контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) не нужно Европе. Об этом в разговоре с министром энергетики Украины Германом Галущенко заявила еврокомиссар Кадри Симсон, говорится на сайте украинского Минэнерго.

«Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок», — подчеркнула представительница Еврокомиссии (ЕК).

Симсон сообщила, что страны Евросоюза работают над заполнением газовых хранилищ и диверсификацией поставок. Переговоры Галущенко и Симсон состоялись в рамках министерской встречи Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже.

Ранее вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что «Газпром» не ведет переговоров ни о поставках газа в Европу через Украину, ни о его продаже на границе с этой страной. В свою очередь Bloomberg со ссылкой на собственные источники отмечало, что в Брюсселе больше не имеют возражений против планов Киева прекратить транзит.

Смена отношения к поставкам через Украину произошла на фоне уверенного прохождения Европой второго подряд отопительного сезона. В середине февраля в хранилищах находится рекордный объем газа на эту дату, при этом биржевая стоимость топлива находится на минимуме с лета прошлого года.

В январе Галущенко рассказал, что в 2024 году Украина сможет прекратить импорт газа и полностью обеспечивать себя за счет собственной добычи.

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      Платон Щукин
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