Цены на газ в Европе упали до минимума с лета

Биржевые цены на газ в Европе опустились до 290 долларов за тысячу кубометров

В понедельник, 12 февраля, февральские фьючерсы на природный газ по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE опустились более чем на три процента, почти до 290 долларов за тысячу кубометров, что стало минимумом с уровня июля 2023 года. О том, что биржевые цены на газ снизились, свидетельствуют данные площадки.

На падение цен влияет ожидание повышения температуры в ближайшие дни и сохраняющийся высокий уровень запасов в хранилищах. Изменить динамику не может как неопределенность с поставками с Ближнего Востока из-за нестабильности в Красном море, так и решение президента США Джо Байдена отложить выдачу новых разрешений на экспорт газа.

Ранее эксперты отмечали, что уже второй подряд отопительный период, в рамках которого Европа радикально сократила закупку российского трубопроводного газа и не испытывает проблем, успокоил трейдеров. Теперь они больше не ставят на внезапные шоки и резкое увеличение стоимости топлива, что само по себе способствует стабилизации рынка.

На этом фоне в Европе начали готовиться к прекращению поставок российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в концу текущего года. Киев не склонен продлевать действующий контракт на транзит или подписывать новый, при этом европейские власти больше не считают, что столкнутся с проблемами из-за такого решения.