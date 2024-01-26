ЕС захотел исключить продление договора о транзите газа из России через Украину

Bloomberg: в ЕС собрались исключить сделку по транзиту газа из РФ через Украину

Европейский cоюз готовится «исключить продление ключевого соглашения по украинскому газопроводу с Россией», срок которого истекает в конце 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

По данным журналистов, Еврокомиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев прекращения транзита. Их обсудят со странами-членами в феврале, а затем официально представят планы министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта. Решимость поставить вопрос таким образом источник объясняет тем, что даже наиболее зависимые от топлива из России страны смогут найти альтернативу этим поставкам. Речь идет об Австрии, Словакии и Чехии.

При этом допускается, что и после 2024 года поставки через Украину могут сохраниться. Одним из возможных методов в материале назвали заключение ЕС нового соглашения о дальнейшей транспортировке газа, доставляемого РФ до границы с Украиной в направлении указанных стран.

Накануне, 25 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». В свою очередь в кабмине Украины вновь заявили, что не намерены договариваться с Россией и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, такое решение приведет к изменению всех логистических цепочек, по которым топливо идет в Европейский регион.