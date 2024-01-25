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10:43, 25 января 2024Экономика

Премьер-министр Словакии сообщил «отличную новость» о транзите газа из России

Премьер Словакии Фицо анонсировал продление транзита газа из РФ через Украину

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, встретившийся 24 января со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». Его слова приводит Bloomberg.

«Это означает, что мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, что также пойдет на пользу Австрии и Италии», — цитирует агентство видеопост политика в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По словам Фицо, детали будут согласованы в ближайшее время. Представители «Газпрома» и Украины не комментировали эту информацию.

В октябре прошлого года глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил об отсутствии планов инициировать продление соглашения, истекающего в конце 2024 года. После этого украинским политикам пришлось успокаивать представителей Австрии, получающей из России большую часть своего газа по долгосрочному контракту — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что поставки в страну сохранятся и после прекращения действия контракта на транзит. Тем не менее в этой европейской стране по-прежнему считают риски прекращения украинского транзита высокими.

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      Дмитрий Воронин
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