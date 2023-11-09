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18:48, 9 ноября 2023Экономика

Украина пообещала европейской стране сохранить поставки газа из России

Украина пообещала Австрии продолжить поставки газа из РФ без договора о транзите

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила Австрию, что поставки газа из России в страну сохранятся и после прекращения действия контракта на транзит через украинскую территорию, истекающего в конце 2024 года. Об этом сообщает портал ORF.

Стефанишина заверила австрийцев в том, что Украина является надежным партнером, и пообещала найти решение с партнерами из ЕС, «даже если это станет юридически и политически сложным».

Такой комментарий прозвучал спустя несколько дней после того, как глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил об отсутствии планов инициировать продление соглашения. «Контракт завершится — транзит остановится», — сказал он. На эти слова отреагировали в Австрии, получающей из России около двух третей своего газа по долгосрочному контракту сроком до 2040 года, отмечается в материале.

Прекращение действия договора о транзите спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке, высказался ранее в беседе с «Лентой.ру» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. «У меня вообще есть сомнения, что даже до конца 2024 года доработает контракт», — сказал он, объяснив свое предположение о возможном досрочном разрыве тем, что Украину к этому «будут подталкивать Соединенные Штаты».

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      Дмитрий Воронин
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