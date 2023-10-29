Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

Аналитик Юшков: из-за разрыва газового договора России и Украины вырастут цены

Если Украина разорвет договор о транзите газа с Россией, это спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке. Так о последствиях отказа от соглашения в разговоре с «Лентой.ру» высказался эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«У меня вообще есть сомнения, что даже до конца 2024 года доработает контракт. Формально он действует до 31 декабря 2024 года, то есть весь 2024 год он, по идее, работает. Но я подозреваю, что после окончания нынешнего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен. К этому явно Украину будут подталкивать Соединенные Штаты, которые хотят окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка», — сказал он.

Украине выгоднее иметь транзит российского газа

Формально у сторон есть основания для того, чтобы досрочно остановить действие контракта. Россия и Украина упрекают друг друга в нарушении соглашения. По мнению аналитика, разорвать договор могут после окончания отопительного сезона.

«Им технически проще и экономически выгоднее работать, когда есть транзит. Они вдоль трубы забирают объемы, которые им необходимы. На западе Украины есть добыча газа, они в трубу сдают аналогичные объемы, которые отобрали вдоль трубы. Условно говоря, сколько зашло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же газ, поэтому так удобнее. Если транзита не будет, надо будет физически разворачивать трубу и со своих месторождений качать на Центральную и Восточную Украину. Это не самый оптимальный маршрут, плюс они лишатся транзитных денег», — объяснил Игорь Юшков.

Объемы уже небольшие, но лишиться их — это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены. Речь не идет, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен. Это дополнительный удар по экономике Европы Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Сейчас Украина способна сама обеспечить себя газом, считает специалист. Это стало возможно из-за того, что фактически не работает промышленность, часть территории перешла под контроль России, а многие граждане уехали.

Договор о транзите газа не хотят продлевать

Как заявил глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев, Киев не будет продлевать контракт на транзит российского газа в Евросоюз по своей территории после того, как он истечет в 2024 году.

«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — сказал он. Представитель «Нафтогаза» также отметил, что Украина все еще поставляет российский газ через свою территорию только ради интересов европейских стран.

Действующее пятилетнее соглашение о транзите Москва и Киев подписали в 2019 году. Согласно ему, за срок действия договора объем поставок газа должен был составить 225 миллиардов кубометров.

В 2022 году после начала российской специальной военной операции транзит резко сократился. В мае прошлого года Киев перестал прокачивать сырье через одну из двух газоизмерительных станций, поскольку она находится на территории ЛНР.