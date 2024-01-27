В Конгрессе назвали решение Байдена по СПГ отвратительным провалом

Джонсон: решение Байдена по СПГ усиливает Россию и ставит Европу в зависимость

Решение президента США Джо Байдена о приостановке строительства терминалов для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) помогает России и ставит европейские страны в зависимость от ее экспорта. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) написал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Он отметил, что Байден, опираясь на позицию экоактивистов, расширяет возможности Москвы и ослабляет энергетическую безопасность США. Спикер назвал такое решение отвратительным провалом.

Байден распорядился о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из страны в пятницу, 26 января, объяснив такой шаг ситуацией с климатическими изменениями. Тем не менее помощник президента США и национальный советник по вопросам климата Али Заиди заверил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять СПГ в Европу.

Ранее Джонсон заявил, что соглашение об охране южной американской границы в нынешнем виде обречено на провал.