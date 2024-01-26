В США назвали соглашение об охране южной границы обреченным на провал

В Конгрессе США заявили, что соглашение об охране южной границы обречено

Соглашение об охране южной американской границы в нынешнем виде обречено на провал, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Его слова приводит журнал Politico.

«Сенат, видимо, не в состоянии достичь какой-либо договоренности. Если слухи относительно содержимого проекта соглашения правдивы, договоренность в Палате представителей в любом случае обречена на провал», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что республиканцы и демократы почти достигли соглашения, и текст закона о защите южной границы может быть обнародован в ближайшие дни. «Я думаю, что Конгресс республиканцев в ближайшие 24 часа примет решение относительно того, действительно ли они хотят что-то сделать или хотят оставить границу в беспорядке по политическим причинам», — сообщил один из переговорщиков от Демократической партии США Крис Мерфи.