В Конгрессе почти достигли соглашения по пограничной политике США

The Guardian: соглашение по границам уже близко, несмотря на протесты Трампа

Соглашение по пограничной политике США уже близко, несмотря на попытки бывшего американского президента Дональда Трампа и его союзников в Сенате сорвать переговоры. Об этом заявили переговорщики в Конгрессе, сообщает The Guardian.

Перспективы достижения соглашения по границам казались мрачными после того, как лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл отказался от компромисса. По его словам, такой договор может «подорвать» шансы Трампа на выборах. Сенатор заявил республиканцам на закрытом заседании, что было бы неразумно продвигаться вперед с двухпартийной иммиграционной сделкой, которая, возможно, могла бы нейтрализовать эту проблему и одну из самых больших потенциальных уязвимостей президента США Джо Байдена. «Мы не хотим делать ничего, что могло бы подорвать его авторитет», — констатировал он.

Однако несмотря на это, сенаторы, участвовавшие в обсуждениях, стали настаивать, что республиканцы и демократы почти достигли соглашения и текст закона может быть обнародован в ближайшие дни. «Я думаю, что Конгресс республиканцев в ближайшие 24 часа примет решение относительно того, действительно ли они хотят что-то сделать или хотят оставить границу в беспорядке по политическим причинам», — заявил один из переговорщиков от Демократической партии Крис Мерфи.

Ранее председатель комитета по международным отношениям в Сенате демократ Бен Кардин настоял на увеличении финансирования Киева. Он отметил, что выбор законодателей стоит перед отправкой денег на Украину сейчас или солдат потом.