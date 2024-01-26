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08:40, 26 января 2024Мир

В Сенате США настояли на увеличении помощи Украине

Сенатор Кардин: перед США стоит выбор между отправкой Киеву долларов или солдат

Фото: Craig Hudson / Reuters

Выбор США стоит между тем, чтобы отправить на Украину доллары сейчас или солдат потом. Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям в Сенате демократ Бен Кардин, сообщает The Hill.

Кардин настоял на увеличении помощи Киеву. По его словам, сохранение авторитета США перед союзниками зависит от сенаторов.

«Это не выбор между отправкой финансирования на Украину или не отправкой финансирования на Украину. Выбор стоит между отправкой американских долларов на борьбу с (...) [Россией] сейчас или отправкой американских солдат (...) позже. Если мы хотим сохранить авторитет Америки среди наших союзников, это зависит от нас», — подчеркнул он.

В свою очередь, республиканцы, выступающие за финансирование Киева и разработку соглашения с демократами по вопросам безопасности границ, возлагают надежды на близких к бывшему президенту США Дональду Трампу политиков, чтобы они помешали ему препятствовать соглашениям по миграционной политике.

Председатель сенатского комитета по республиканской политике Джони Эрнст попросил сенаторов-союзников Трампа повлиять на него, чтобы он прекратил пренебрегать сделкой до момента рассмотрения ее деталей законодателями на этой неделе.

Ранее лидер большинства в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер заявил, что Украина падет без американской помощи. Он подчеркнул, что Сенат должен одобрить проект по дополнительному финансированию Киева, иначе каждый американец почувствует негативные последствия этого выбора на себе.

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      Дарья Балацкая
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