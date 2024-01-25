В Сенате США заявили о необходимости одобрить законопроект о помощи Украине

NYP: Украина падет, если Сенат США не одобрит помощь Киеву

Украина падет, если Сенат США не одобрит законопроект о помощи Киеву. Об этом заявил лидер большинства в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер, сообщает The New York Post (NYP).

По его словам, переговорщики «яростно работают над одобрением еще одного раунда помощи Украине» и усилением безопасности границ на сумму 106 миллиардов долларов. При этом некоторые положения все еще не выполнены.

«Одно можно сказать наверняка: мы будем продолжать добиваться этого. Если мы не будем действовать, Украина падет (...) И каждый американец почувствует последствия не через годы, а через месяцы», — заявил Шумер.

Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч МакКоннелл также призывал к одобрению финансирования Украины, несмотря на противодействие со стороны правых республиканцев, которые хотят в первую очередь обеспечить безопасность границы и опасаются крупнейшего законодательного пересмотра иммиграционной политики с 1986 года.

Ранее комитет Сената США по иностранным делам поддержал передачу российских активов Украине. Законопроект о передаче конфискованных активов Центрального банка России был одобрен подавляющим большинством голосов.