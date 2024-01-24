В Сенате США поддержали передачу российских активов Украине

Комитет Сената США одобрил передачу конфискованных активов РФ Украине

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил передачу конфискованных российских активов Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

В Сенате США сообщили, что законопроект о передаче конфискованных активов одобрен подавляющим большинством голосов. В инициативе предлагается предоставить «дополнительную помощь Украине» с использованием активов, конфискованных у Центрального банка России.

«Да, законопроект принят. За проголосовали 20 [законодателей], против высказался 1», — сообщил представитель комитета. После одобрения инициативы ее должен рассмотреть Сенат в полном составе, а также Палата представителей Конгресса США. Затем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что страны блока скоро завершат работу над использованием замороженных активов России. С таким заявлением он выступил на заседании Совета ЕС в Брюсселе.