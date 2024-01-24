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19:49, 24 января 2024Мир

В Сенате США поддержали передачу российских активов Украине

Комитет Сената США одобрил передачу конфискованных активов РФ Украине

Фото: Emily Elconin / Reuters

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил передачу конфискованных российских активов Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

В Сенате США сообщили, что законопроект о передаче конфискованных активов одобрен подавляющим большинством голосов. В инициативе предлагается предоставить «дополнительную помощь Украине» с использованием активов, конфискованных у Центрального банка России.

«Да, законопроект принят. За проголосовали 20 [законодателей], против высказался 1», — сообщил представитель комитета. После одобрения инициативы ее должен рассмотреть Сенат в полном составе, а также Палата представителей Конгресса США. Затем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что страны блока скоро завершат работу над использованием замороженных активов России. С таким заявлением он выступил на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

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      Юрий Леонов
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