В ЕС допустили скорое завершение работы над использованием активов России

Боррель: в ЕС скоро закончат работу над использованием замороженных активов РФ

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что страны блока скоро завершат работу над использованием замороженных активов России. Его слова приводит ТАСС.

Глава евродипломатии отметил на заседании Совета ЕС в Брюсселе, что государства достигли политического соглашения, чтобы приступить к финальному этапу проработки возможностей использования российских активов.

«Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов», — уточнил Боррель.

Ранее посол Бельгии в США Жан-Артур Регибо предупредил, что конфискация активов российского Центробанка может привести к расколу мировой финансовой системы.

До этого бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик призвал Запад не бояться конфискации заблокированных российских активов для передачи Украине из-за неопределенности последствий.

