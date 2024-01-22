В ЕС допустили скорое завершение работы над использованием активов России
Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что страны блока скоро завершат работу над использованием замороженных активов России. Его слова приводит ТАСС.
Глава евродипломатии отметил на заседании Совета ЕС в Брюсселе, что государства достигли политического соглашения, чтобы приступить к финальному этапу проработки возможностей использования российских активов.
«Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов», — уточнил Боррель.
Ранее посол Бельгии в США Жан-Артур Регибо предупредил, что конфискация активов российского Центробанка может привести к расколу мировой финансовой системы.
До этого бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик призвал Запад не бояться конфискации заблокированных российских активов для передачи Украине из-за неопределенности последствий.