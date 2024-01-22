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19:03, 22 января 2024Экономика

В Европе заявили об угрозе раскола финансовой системы

Посол Регибо: конфискация активов РФ может привести к расколу финансовой системы

Фото: Ibrahim Boran / Reuters

Конфискация активов российского Центробанка может привести к расколу мировой финансовой системы. О такой угрозе заявил посол Бельгии в США Жан-Артур Регибо, его слова приводит Bloomberg.

В Бельгии расположен депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть заблокированных средств. По словам дипломата, европейская страна осознает серьезность рисков, связанных с их конфискацией, но считает такой шаг справедливым.

«Мы можем столкнуться с риском раскола мировой финансовой системы на два разных лагеря. В одном из них будет Запад, в другом — остальные. Будет ли это иметь долгосрочные последствия для финансовой структуры мира? Можно найти аргументы с обеих сторон. Сейчас это постоянная дискуссия. Но мы также считаем, что в этом вопросе Бельгия не должна принимать решение в одиночку», — объяснил он.

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Ранее бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик призвал Запад не бояться конфискации заблокированных российских активов для передачи Украине из-за неопределенности последствий. По его словам, такое решение стало бы элегантной мерой — сомневающиеся политики сильно преувеличивают риски и преуменьшают стратегические выгоды. Если другие страны откажутся хранить деньги в европейских юрисдикциях после такого шага, их просто нужно лишить альтернативы, объяснил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, заявила, что западные страны не боятся понести убытки в случае конфискации замороженных на их счетах российских активов. «Понятно, что если кто-то на Западе разорится из-за того, что активы закрыли, то это проблема этого отдельно взятого бизнесмена, а не того, кто это затеял. Явно тот, кто это контролирует и разрабатывает стратегический план, вряд ли имел деньги в России», — отметила она.

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      Вячеслав Агапов
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