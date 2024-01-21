В России высказались о возможных потерях Запада при конфискации активов Москвы

Депутат Журова считает, что Запад не боится потерь из-за конфискации активов РФ

Западные страны не боятся понести убытки в случае конфискации замороженных на их счетах российских активов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она высказалась о возможных потерях государств, которые намерены передать Киеву деньги Москвы.

«Они нам угрожают, что мы передадим ваши средства Украине, но при этом, когда так или иначе у нас закрывались предприятия, люди работу теряли, их это сильно не беспокоило. Теперь по аналогии с закрытием предприятий может быть закрытие счетов и активов, но они считают, что ничего страшного нет, видимо. Их же подогревает Украина, Украине это все и нужно», — сказала депутат.

Понятно, что если кто-то на Западе разорится из-за того, что активы закрыли, то это проблема этого отдельно взятого бизнесмена, а не того, кто это затеял. Явно тот, кто это контролирует и разрабатывает стратегический план, вряд ли имел деньги в России Светлана Журова депутат Госдумы

По информации РИА Новости, зеркальный ответ России на конфискацию ее средств в пользу Украины может обойтись Западу в 288 миллиардов долларов. Такие подсчеты агентство сделало на основе национальных статистических данных стран.

Западные страны в 2022 году заморозили на своих счетах около 300 миллиардов долларов Центробанка России. Эта мера стала ответом на начало специальной военной операции на территории Украины. Иностранные политики неоднократно призывали передать эти деньги Киеву, однако юридического механизма для этого не существует. Москва, в свою очередь, обещала ответить зеркально, если союзники Украины пойдут на такой шаг.

