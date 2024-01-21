Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 21 января 2024Мир

В России высказались о возможных потерях Запада при конфискации активов Москвы

Депутат Журова считает, что Запад не боится потерь из-за конфискации активов РФ

Фото: Unsplash

Западные страны не боятся понести убытки в случае конфискации замороженных на их счетах российских активов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она высказалась о возможных потерях государств, которые намерены передать Киеву деньги Москвы.

«Они нам угрожают, что мы передадим ваши средства Украине, но при этом, когда так или иначе у нас закрывались предприятия, люди работу теряли, их это сильно не беспокоило. Теперь по аналогии с закрытием предприятий может быть закрытие счетов и активов, но они считают, что ничего страшного нет, видимо. Их же подогревает Украина, Украине это все и нужно», — сказала депутат.

Понятно, что если кто-то на Западе разорится из-за того, что активы закрыли, то это проблема этого отдельно взятого бизнесмена, а не того, кто это затеял. Явно тот, кто это контролирует и разрабатывает стратегический план, вряд ли имел деньги в России

Светлана Журовадепутат Госдумы

По информации РИА Новости, зеркальный ответ России на конфискацию ее средств в пользу Украины может обойтись Западу в 288 миллиардов долларов. Такие подсчеты агентство сделало на основе национальных статистических данных стран.

Западные страны в 2022 году заморозили на своих счетах около 300 миллиардов долларов Центробанка России. Эта мера стала ответом на начало специальной военной операции на территории Украины. Иностранные политики неоднократно призывали передать эти деньги Киеву, однако юридического механизма для этого не существует. Москва, в свою очередь, обещала ответить зеркально, если союзники Украины пойдут на такой шаг.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Афганистане разбился российский самолет. У него отказали сразу два двигателя

      Бегун умер после участия в марафоне

      Упавший в Афганистане российский самолет выполнял медицинский рейс

      В США предрекли «полный коллапс» на Украине в финале конфликта с Россией

      Украинская модель прикрыла интимные места шевронами с национальной символикой

      В России высказались о возможных потерях Запада при конфискации активов Москвы

      Группу для расследования направили на место крушения самолета в Афганистане

      Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане

      Раскрыта причина задержания двух рэперов во время концерта в клубе в Петербурге

      16-летняя российская теннисистка вылетела с Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше