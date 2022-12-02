ЕС поищет способ передать российские активы Украине

Евросоюз заявил о планах выплатить репарации Украине из замороженных активов России

Европейский союз (ЕС) займется поиском способа передать российские деньги Украине. Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о планах объединения на его официальном сайте.

По его словам, Россия должна выплатить репарации на восстановление Украины. Он также уточнил, что на сегодняшний день страны Евросоюза заморозили около 19 миллиардов евро активов, которые принадлежат российским олигархам и другим лицам, поддерживающим российскую сторону.

«Приблизительно 300 миллиардов евро резервов Центрального банка России были заблокированы. Хотя "заморожено" и "заблокировано" не означает "конфисковано", мы будем изучать правовые возможности, чтобы убедиться, что Россия заплатит за восстановление Украины», — заявил Боррель.

Ранее в ООН прошло голосование по резолюции, которая предполагает создание международного механизма для взыскания с России репараций для Украины. Известно, что 94 из 193 стран-участниц всемирной организации поддержали инициативу, при этом 14 стран выступили против документа.

