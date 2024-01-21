Западу предрекли многомиллиардные потери при конфискации резервов ЦБ

РИА Новости: в случае конфискации резервов ЦБ Запад может лишиться $288 млрд

Ответ России на конфискацию резервов Центрального банка (ЦБ) РФ может обойтись Западу в потерю почти 300 миллиардов долларов. Такую оценку дало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран.

Отмечается, что на конец 2022 года объем прямых инвестиций в экономику России со стороны государств, входящих в Евросоюз, «Большую семерку» (G7), а также Австралии и Швейцарии, составляет 288 миллиардов долларов. При этом отмечается, что данная сумма может быть больше из-за перевода этих средств на счета типа «С», добавил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Из вышеуказанной суммы на долю ЕС приходятся 223,3 миллиарда долларов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предрек зеркальные меры при конфискации резервов ЦБ Евросоюзом. «Это касается акций, которые они купили на наших предприятиях и в наших компаниях, депозитов, которые они разместили в наших банках, недвижимости, которая находится на нашей территории, заводов», — пояснил он.