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18:17, 19 января 2023Экономика

В России рассказали о возможном ответе на конфискацию замороженных резервов ЦБ

Депутат Арефьев допустил зеркальные меры при конфискации резервов ЦБ Евросоюзом
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россия не оставит без ответа решение о конфискации замороженных активов Центрального банка (ЦБ), если Евросоюз (ЕС) пойдет на такой шаг. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он допустил принятие зеркальных мер.

«Они могут принимать любые шаги, но и мы можем принимать любые шаги. Дело в том, что у Евросоюза в нашей стране достаточно активов, которые мы тоже можем заморозить и изъять. Это касается акций, которые они купили на наших предприятиях и в наших компаниях, депозитов, которые они разместили в наших банках, недвижимости, которая находится на нашей территории, заводов», — объяснил он.

Если они позволят себе забрать наши активы, нам ничего не останется, как забрать у них активы

Николай Арефьевдепутат Госдумы

Ранее заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова в интервью Politico заявила, что ЕС рассматривает возможность конфискации заблокированных активов Банка России. По ее словам, в Брюсселе сейчас изучают правомерность этого шага. «И мы должны обсудить это также с украинскими партнерами», — добавила она.

В результате санкций, введенных США и Евросоюзом против Москвы из-за начала специальной военной операции на территории Украины, около половины российских активов на зарубежных счетах оказались заморожены.

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Блокировку российских резервов за рубежом в России назвали одной из величайших краж в истории.

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Варвара Кошечкина
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