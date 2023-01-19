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12:01, 19 января 2023Экономика

Евросоюз задумался о конфискации замороженных резервов ЦБ

Замглавы ЕК Юрова заявила о планах ЕС конфисковать замороженные резервы ЦБ

Фото: Алексей Иванов / Телеканал «Звезда» / Global Look Press

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность конфискации заблокированных активов Банка России, заявила в интервью изданию Politico замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова.

В настоящий момент блок изучает способы реализации меры в соответствии с международными правилами и, в частности, думает о потенциальном использовании активов ЦБ. «И мы должны обсудить это также с украинскими партнерами», — добавила о планах блока Юрова.

Санкции в отношении российского Центробанка, а именно заморозку резервов регулятора в различных национальных валютах, в конце февраля 2022 года ввели США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония. Так государства отреагировали на начало военных действий на Украине. В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Блокировку российских резервов за рубежом в России назвали кражей.

Ранее стало известно, что экс-премьер Болгарии Кирилл Петков предложил заблокировать резервы регулятора. Он выступил с таким предложением 25 февраля на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе.

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Мария Грушко
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