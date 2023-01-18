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11:00, 18 января 2023Экономика

Назван инициатор отключения России от SWIFT

Welt назвала экс-премьера Болгарии Петкова инициатором отключения России от SWIFT

Фото: Chris Helgren / Reuters

Инициатором идеи отключения России от международной платежной системы SWIFT, а также блокировки активов Центробанка был экс-премьер Болгарии Кирилл Петков. Об этом сообщает газета Die Welt.

Петков выступил с таким предложением 25 февраля на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе. Там он общался с европейскими лидерами, которые поначалу были против введения данной меры, однако в результате Еврокомиссия поддержала инициативу.

Санкции в отношении российского Центробанка (ЦБ), а именно заморозку резервов регулятора в различных национальных валютах, в конце февраля 2022 года ввели США, страны Евросоюза (ЕС), Великобритания и Япония. Так страны отреагировали на начало спецоперации на Украине. В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Блокировку российских резервов за рубежом в России назвали кражей.

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В начале декабря стало известно, что США и ЕС не смогли в полной мере реализовать планы по аресту золотовалютных резервов Банка России — из общей суммы в 300 миллиардов долларов была конфискована только треть средств (около 80-100 миллиардов долларов). Как заявил аналитик Атлантического совета Чарльз Личфилд, Вашингтон и Брюссель не располагают сведениями о том, где находится остальная, значительная часть заблокированных активов Центробанка России за рубежом.

Что касается ограничений в отношении SWIFT, с 12 марта Евросоюз отключил от платежной системы семь российских банков — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Также организация запретила продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро в страну. С 14 июня в рамках очередного пакета санкций ЕС ограничения распространились еще на три банка. Некоторые страны до сих пор продолжают настаивать на отключении большего числа кредитных организаций от SWIFT.

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Мария Грушко
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