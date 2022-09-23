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В Европе захотели отключить от SWIFT банк расчетов за газ

Bloomberg: ряд стран ЕС захотели отключить Газпромбанк от SWIFT

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ряд стран Европейского союза настаивают на введении более жестких санкций в отношении России и хотят добиться отключения от SWIFT большего числа кредитных организаций, пишет Bloomberg.

Одним из этих учреждений может быть Газпромбанк. Именно через него проходят расчеты за газ с европейскими покупателями.

Согласно документации, с которой ознакомилось агентство, Польша, Ирландия и страны Прибалтики хотят, чтобы санкции были распространены также на сжиженный нефтяной газ, а также предполагали ограничения для сотрудничества в атомной энергетике.

Перечисленные государства хотят и запрета на страховые услуги, перевозку долларовых банкнот в Россию, а также более жестких ограничений для трансакций в криптосекторе.

О предложениях стран ранее написало также Financial Times. По данным газеты, они хотят запретить также импорт алмазов. В целом предполагается, что очередной пакет санкций Евросоюза против России коснется ограничения стоимости нефти, а также области кибербезопасности и информационных технологий.

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Платон Щукин
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