Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыты детали ужесточения санкций Евросоюза против России

FT назвал целью новых санкций ЕС против России нефть, банки и алмазы

Фото: Yves Herman / Reuters

Очередной пакет санкций Евросоюза против России коснется ограничения стоимости нефти, области кибербезопасности и информационных технологий. Такие детали со ссылкой на источники раскрыло издание Financial Times.

При этом радикально настроенные члены Евросоюза — Польша и страны Балтии — требуют ударить по российской банковской отрасли, отключив от SWIFT еще больше число участников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Вашингтон призвали не принимать Украину в НАТО
Названы города России с самыми дешевыми квартирами
Пасечник заявил об обеспечении безопасности референдума
Блогерша показала способ улучшить качество волос с помощью футболки
В российском регионе запретили торговлю алкоголем у военных частей
Раскрыты детали ужесточения санкций Евросоюза против России
Четыре российских депутата попросились на фронт
Бортпроводники заставили пассажирку-инвалида добираться до туалета ползком
В России начало падать производство говядины
В Крыму опровергли запрет на выезд из региона после объявления мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.