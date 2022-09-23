Раскрыты детали ужесточения санкций Евросоюза против России

FT назвал целью новых санкций ЕС против России нефть, банки и алмазы

Очередной пакет санкций Евросоюза против России коснется ограничения стоимости нефти, области кибербезопасности и информационных технологий. Такие детали со ссылкой на источники раскрыло издание Financial Times.

При этом радикально настроенные члены Евросоюза — Польша и страны Балтии — требуют ударить по российской банковской отрасли, отключив от SWIFT еще больше число участников.