Запад смог найти только треть замороженных резервов России

Eesti Paevaleht: США и ЕС смогли конфисковать лишь треть из замороженных резервов России

США и Евросоюз (ЕС) не смогли в полной мере реализовать планы по аресту золотовалютных резервов Банка России. Об этом сообщает эстонская газета Eesti Paevaleht.

По данным издания, Западу удалось конфисковать только треть от общей суммы в 300 миллиардов долларов. Речь идет о 80-100 миллиардов долларов. Как заявил аналитик Атлантического совета Чарльз Личфилд, Вашингтон и Брюссель не располагают сведениями о том, где находится остальная, значительная часть заблокированных активов Центробанка России за рубежом.

Таким образом, «заморозка» активов на деле означает запрет на их перевод в Россию для зарубежных банков, так как в таком случае финансовая организация лишится права на работу с долларами и евро, пояснил эксперт.

Ранее Россия по итогам девяти месяцев 2022 года поднялась на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших стран мира.

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Министр финансов страны Антон Силуанов назвал заморозку российских резервов за рубежом кражей.