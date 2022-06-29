США заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов

Минфин США заморозил российские активы на 330 миллиардов долларов

За 100 дней США заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов, сказано на сайте Минфина страны.

Заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на сумму более 30 миллиардов. Были также заблокированы активы ЦБ на сумму около 300 миллиардов долларов. Международная группа по поиску российских активов не закончила свою работу на заморозке сотен миллиардов, заявили в Минфине. Она продолжит отслеживать российские активы, попавшие под санкции.

В рабочую группу под названием «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO) входят представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии.

Около половины золотовалютных резервов Банка России находятся в заморозке из-за санкций, заявил в марте глава Минфина России Антон Силуанов.

«У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — пояснил министр.

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