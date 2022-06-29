Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов

Минфин США заморозил российские активы на 330 миллиардов долларов

Фото: Al Drago / Reuters

За 100 дней США заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов, сказано на сайте Минфина страны.

Заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на сумму более 30 миллиардов. Были также заблокированы активы ЦБ на сумму около 300 миллиардов долларов. Международная группа по поиску российских активов не закончила свою работу на заморозке сотен миллиардов, заявили в Минфине. Она продолжит отслеживать российские активы, попавшие под санкции.

В рабочую группу под названием «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO) входят представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии.

Около половины золотовалютных резервов Банка России находятся в заморозке из-за санкций, заявил в марте глава Минфина России Антон Силуанов.

«У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — пояснил министр.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов
СКР возбудил дело после обнаружения тела срочника с перерезанным горлом
Стилистка назвала лучшую одежду для долгих поездок
Центробанк задумал разрешить переводить из России больше денег
Захарова призвала Зеленского прекратить запугивания российских журналистов
Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР
Крис Пратт рассказал об истинном отношении к религии и церкви
Стало известно о пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Якутии
TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
Бывший чемпион UFC ответил «несущему чушь» Нурмагомедову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.