Силуанов заявил о заморозке половины золотовалютных резервов России

Глава Минфина Силуанов: под санкциями находятся 300 миллиардов золотовалютных резервов РФ

Около половины золотовалютных резервов Банка России находятся в заморозке из-за санкций. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — пояснил министр.

Однако Силуанов указал, что часть резервов хранится в китайской валюте. При этом он отметил, что западные страны сейчас оказывают на КНР давление, чтобы ограничить для России доступ к резервам.

«Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются», — сказал министр.

Глава Минфина напомнил, что Россия будет рассчитываться по долговым обязательствам с недружественными странами в рублях. «Долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», — подчеркнул он.

Ранее Силуанов назвал заморозку валютных резервов российского Центробанка «дефолтом перед Россией», который объявил Запад. По его словам, западные страны всеми способами стремятся нарушить внешнюю торговлю и экспорт товаров в Россию. В частности, они пытаются создать в России дефицит повседневных импортных товаров и «принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталом».