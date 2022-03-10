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Заморозку резервов ЦБ назвали «дефолтом Запада перед Россией»

Министр финансов Силуанов назвал заморозку активов ЦБ дефолтом со стороны Запада

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов российского Центробанка «дефолтом перед Россией», который объявил Запад. Его слова приводит РБК.

«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозив наши золотовалютные резервы», — отметил Силуанов.

По его словам, западные страны всеми способами стремятся нарушить внешнюю торговлю и экспорт товаров в Россию. В частности, они пытаются создать в России дефицит повседневных импортных товаров и «принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталом». Такие действия нанесут ущерб всей мировой экономике, уверен министр.

Также он рассказал, как Россия собирается исполнять обязательства по своему госдолгу, номинированному в иностранной валюте. Выплаты по нему будут производиться в рублях, а конвертация кредиторами приведет к разморозке активов ЦБ.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах.

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Платон Щукин
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