Падение цен на газ в Европе объяснили

Bloomberg: газ в Европе резко подешевел на 60 % из-за возобновляемой энергетики

Стоимость газа в Европе снизилась на 60 процентов в течение 2023 года, в 2024-м цены упали еще на 12 процентов, несмотря на рост спроса на фоне холодов. Как объясняет агентство Bloomberg, это стало возможно благодаря возобновляемой энергии.

Увеличение количества ветряных турбин и солнечных станций в Европе помогло удовлетворить потребность в газе, этому также способствовало восстановление производства атомной энергии во Франции. В результате цена топлива на европейском рынке резко упала.

Как отметил глава отдела европейских исследований нефти и газа HSBC Holdings Ким Фустье, зима 2022-2023 годов без российского газа «прошла без каких-либо проблем», и этот прецедент «помогает успокоить нервы трейдеров».

Ранее сообщалось, что цены на газ по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF в среду, 17 января, опускались почти до 320 долларов за тысячу кубометров. Эксперты ожидают продолжения падения, только если не вернется холодная зимняя погода.