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15:14, 17 января 2024Экономика

Цены на газ в Европе упали до минимума

Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума с августа прошлого года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В ходе торгов стоимость природного газа на крупнейшем в Европе нидерландском хабе TTF упали до уровней августа прошлого года, приблизившись к 320 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме стоимость февральского фьючерса доходила до 322 доллара. При этом трейдеры не ждут повышения цен в перспективе как минимум полугода, фьючерсы на лето торгуются по той же стоимости.

Эксперты ожидают продолжения падения в ближайшее время, только если не вернется холодная зимняя погода. Основной вопрос в том, до каких уровней дойдут котировки. После беспрецедентного взлета стоимости топлива в 2022 году, что было связано с постепенным отказом Европы от российского газа, в 2023 году средняя цена тысячи кубометров составила 460 долларов.

Котировки TTF1! от TradingView

В настоящее время поставки сжиженного природного газа (СПГ) удовлетворяют европейский спрос, а спокойная ситуация с газом в Северной Азии не дает поводов для резкого повышения стоимости.

Ранее сообщалось, что французская компания TotalEnergies в 2024 году отказалась закупать СПГ с российского проекта «Арктик СПГ-2» из-за санкций США.

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      Платон Щукин
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