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11:20, 17 января 2024Экономика

Французская компания отказалась закупать газ с российского СПГ-проекта

TotalEnergies отказалась закупать СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» после санкций США

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На фоне санкций США французская энергетическая компания TotalEnergies объявила, что в 2024 году откажется закупать сжиженный природный газ (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2». Об этом со ссылкой на официальное заявление сообщает Reuters.

В компании указали, что объявляют форс-мажор в соответствии с существующими контрактами и будут соблюдать режим ограничений. Минюст США внес «Арктик СПГ-2» (реализующая проект дочерняя компания «Новатэка») в санкционный список в ноябре прошлого года. Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт не скрывал, что Вашингтон хочет задушить проект.

После этого, как утверждали западные СМИ, «Новатэк» объявил партнерам о форс-мажоре, после чего те поступили аналогичным образом. Речь об отказе от обязательств по финансированию и исполнению контрактов по закупкам.

Первые отгрузки СПГ с проекта могут начаться в конце января, утверждает Reuters. В то же время вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что начало поставок намечено на первый квартал текущего года. Предварительно первые партии СПГ пойдут в Азию.

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      Платон Щукин
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