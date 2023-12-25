Российский СПГ-проект лишился иностранных инвесторов

«Ъ»: проект «Арктик СПГ-2» лишился инвесторов из Франции и Японии

Российский «Арктик СПГ-2» лишился иностранных акционеров. Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC объявили о выходе из проекта из-за санкций США, сообщает «Коммерсантъ».

Уход инвесторов означает отказ акционеров от финансирования завода и выполнения контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Согласно доле в проекте (по 10 процентов) компании имели право на получение до 2 миллионов тонн топлива в год.

В ноябре США ввели санкции против «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о желании руководства «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода. Ограничения фактически запрещают всему миру покупать топливо по этому проекту под угрозой вторичных санкций.

Первая линия «Арктик СПГ-2» начала производить газ в середине декабря 2023 года. Коммерческие отгрузки планировалось с начала 2024-го, а на полную мощность в 19,6 миллиона тонн завод должен выйти к 2026 году. После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось долгосрочных контрактов, что угрожает дефолтом по внешнему финансированию на 9,5 миллиарда евро.

Крупные государственные нефтегазовые компании Китая China National Petroleum Corp (CNPC) и Cnooc заявили о намерениях добиться разрешения покупать топливо из России. Китай является крупнейшим в мире покупателем СПГ и его суда рискуют подпасть под санкции США, если будут перевозить СПГ с российского завода.