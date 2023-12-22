Китай захотел попросить США снять санкции против СПГ из России

Bloomberg: Китай готовится попросить США снять санкции против «Арктик СПГ 2»

Крупные государственные нефтегазовые компании Китая China National Petroleum Corp (CNPC) и Cnooc планируют попросить США снять санкции против российского проекта «Арктик СПГ 2». Об этом узнал Bloomberg.

Так, Китай, который является крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа (СПГ), стремится предотвратить перебои в поставках топлива. Сейчас китайские суда рискуют подпасть под санкции США, если будут перевозить СПГ с российского завода. Cnooc и CNPC в том числе закупают сжиженный газ в США и не хотят ставить под угрозу поставки с американских предприятий.

Обычно Пекин не прибегает к подобным действиям и зачастую находит способы обойти ограничения, как, например, использование теневого флота для поставок нефти из России в Китай. Агентство связывает такой шаг с тем, что суда СПГ предназначены для перевозки топлива с больших объектов, из-за чего скрыть их перемещение практически невозможно.

США ввели санкции против «Арктик СПГ 2» в ноябре. В конце декабря крупнейший в России производитель СПГ «Новатэк» направил покупателям предупреждения о форс-мажоре с будущими поставками топлива с проекта. Уведомления о проблемах с поставками, в частности, получили энергетические компании Shenergy Group и Zheijang Energy из Китая и Repsol из Испании.