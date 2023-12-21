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18:10, 21 декабря 2023Экономика

Стало известно о форс-мажоре в поставках сжиженного газа с «Арктик СПГ 2»

Reuters: «Новатэк» предупредил о форс-мажоре с поставками газа с «Арктик СПГ 2»

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэк» направил покупателям предупреждения о форс-мажоре с будущими поставками топлива с «Арктик СПГ 2». Об этом узнало Reuters.

Агентство уточняет, что продавец может объявить о форс-мажоре в случае, если не может поставить продукцию по независящим от него обстоятельствам. В таком случае необходимо уведомить другую сторону и дать объяснения.

Стало известно, что сообщения о проблемах с поставками, в частности, получили энергетические компании Shenergy Group и Zheijang Energy из Китая и Repsol из Испании. «Новатэк» не прокомментировал ситуацию.

На фоне появившихся сообщений в СМИ акции «Новатэка» на Мосбирже теряли почти пять процентов. В нижней точке стоимость бумаг доходила до 1458 рублей за штуку.

Российская компания уведомила партнеров после того, как США в прошлом месяце ввели санкции против «Арктик СПГ 2». «Новатэк» планировал запустить первую линию проекта до конца 2023 года и начать отгрузки в январе 2024-го. Проект является ключевым в стратегии России по увеличению доли на мировом рынке СПГ до 20 процентов с нынешних восьми к 2030 году.

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      Мария Грушко
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