США расширили санкции против российских банков

Под санкции США попали АФК Система, СПБ Биржа и ряд российских банков

Под новые санкции США попали несколько российских компаний и банков. Ограничения, в частности, введены в отношении Почта Банка, «Русского стандарта», банка «Хоум Кредит», АФК «Система», ВБРР, ХКФ Банка и «Арктик СПГ 2», следует из сообщения, размещенного на сайте американского Минфина.

Также в санкционный список включили Санкт-Петербургскую биржу. Котировки на ней снизились на 3,74 процент, бумаги АФК «Система» на фоне попадания под американские ограничения потеряли чуть более двух процентов.

Помимо самой «Системы» под санкции также попали люксембургский East West United Bank, сингапурская Sistema Asia Pte, а также фонд «Система Смарттех», которые американцы посчитали связанными с АФК структурами.

Под новые ограничения в общей сложности попали более 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран. Также санкции ввели против 37 физических лиц заместителей главы Минпромторга России Алексея Беспрозванных и Виктора Евтухова.

Сегодня же Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 13 компаний из России и одной фирмы из Узбекистана. Они в том числе коснулись российской компании «Аэроскан», головная организация которой ZALA Aero производит барражирующие боеприпасы и беспилотники «Ланцет».