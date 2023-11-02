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17:17, 2 ноября 2023Экономика

США ввели санкции против российского производителя «Ланцетов»

Минторг США ввел экспортные ограничения для 13 компаний из РФ и Узбекистана

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 13 компаний из России и одной фирмы из Узбекистана. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В том числе, новые санкции коснулись российской компании «Аэроскан» — ее головная организация ZALA Aero производит, в частности, барражирующие боеприпасы и беспилотники «Ланцет», которые Россия использует в боевых действиях на Украине.

Помимо «Аэроскана» в списке числятся следующие компании: «Альфакомпонент», «БИК Информ», «Хартис ДВ», «АйДи Солюшн», «ОМП», «Орелметаллполимер», «Спэл», «Спецтехнотрейд», «НТЦ Орион», «Технический центр Windeq». Также санкции затронули компанию Mvision из Узбекистана. Санкции обусловлены тем, что действия организаций противоречат национальной безопасности США, объяснили в министерстве.

Компании попали в так называемый Entity List — это означает фактический запрет на поставку им всех американских технологий и товаров, подпадающих под экспортный контроль США. Лицензии на экспорт таких товаров данным компаниям будут рассматриваться с презумпцией отказа (за исключением продовольствия и медикаментов, где возможны разрешения в отдельных случаях). Кроме того, США запрещают попавшим под санкции компаниям экспорт товаров из других стран, если они были изготовлены с помощью американских технологий.

Также США ввели санкции против нескольких российских банков, в числе которых Почта Банк, «Русский стандарт», банк «Хоум Кредит». Еще под ограничения попали АФК «Система», «Арктик СПГ-2», МГТУ им. Баумана и Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа).

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      Мария Грушко
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