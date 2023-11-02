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17:28, 2 ноября 2023Мир

Минфин США расширил санкции против России

США ввели санкции против 37 физлиц, включая замглавы Минпромторга Беспрозванных

Фото: Liu Jie / Xinhua / Globallookpress.com

США расширили антироссийские санкции и ввели ограничения против 37 физических лиц. Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина.

В расширенный санкционный список попали замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных и Виктор Евтухов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад испытывает дефицит идей, но все равно будет продолжать санкционное давление на Россию. Он подчеркнул, что Запад понимает, что санкции бьют по интересам стран, которые их ввели. Представитель Кремля отметил, что задача экономики России состоит в хорошей адаптации к новым условиям.

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      Семен Александров
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