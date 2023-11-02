В Кремле заявили о дефиците идей на Западе

Песков: на Западе дефицит идей, но санкционное давление на Россию продолжается

Запад испытывает дефицит идей, но все равно будет продолжать санкционное давление на Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Запад понимает, что санкции бьют по интересам стран, которые их ввели. «И США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей (...) У них определенная проблема с выработкой новых пакетов [санкций], но мы не сомневаемся и розовых очков не носим — санкционное давление будет продолжаться, будут попытки его усиливать», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что задача экономики России состоит в хорошей адаптации к новым условиям. «Более того, пытаемся из этого извлекать выгоды для себя. В чем-то у нас получается», — резюмировал Песков.

Ранее он заявил, что страны коллективного Запада устроили «квазивойну» против России в том числе и в экономических отношениях. Однако Россия остается открытой страной и заинтересована в создании комфортных условий для работы иностранных компаний.