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13:07, 31 октября 2023Мир

В Кремле высказались о действиях Запада в отношении России

Песков: страны коллективного Запада устроили квазивойну против России

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Страны коллективного Запада устроили «квазивойну» против России в том числе и в экономических отношениях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Россия остается открытой страной и заинтересована в создании комфортных условий для работы иностранных компаний. По его словам, те компании, которые продолжают работать в России, могут это подтвердить.

«Но с учетом той, наверное, квазивойны, которая ведется с Россией коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим», — высказался он.

Ранее Песков отреагировал на призыв американского экономиста Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России. Он считает, что подобные мнения высказывают довольно редко, но тем не менее какая-то дискуссия все равно постепенно разгорается.

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      Дарья Балацкая
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