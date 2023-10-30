В Кремле отреагировали на призыв Сакса к США пересмотреть позицию по России

Песков: призывы к США пересмотреть позицию по России встречаются редко

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России. По словам пресс-секретаря российского президента, подобные мнения высказывают довольно редко, пишет РИА Новости.

«Достаточно редкие рассуждения в наше время, особенно в западном мейнстриме. Такие рассуждения сейчас очень редко встречаются, но тем не менее какая-то дискуссия все равно постепенно разгорается», — сказал Песков.

Ранее в своей статье «Фиаско неоконсерваторов на Украине» Сакс предупредил, что Украине угрожает экономический, демографический и военный кризис. В связи с этим экономист призвал США более хладнокровно относиться к российско-украинскому конфликту, «срочно изменить курс» и согласиться на переговоры с Россией.