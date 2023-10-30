Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:08, 30 октября 2023Мир

В Кремле отреагировали на призыв Сакса к США пересмотреть позицию по России

Песков: призывы к США пересмотреть позицию по России встречаются редко

Фото: Donghun Shin / Unsplash

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России. По словам пресс-секретаря российского президента, подобные мнения высказывают довольно редко, пишет РИА Новости.

«Достаточно редкие рассуждения в наше время, особенно в западном мейнстриме. Такие рассуждения сейчас очень редко встречаются, но тем не менее какая-то дискуссия все равно постепенно разгорается», — сказал Песков.

Ранее в своей статье «Фиаско неоконсерваторов на Украине» Сакс предупредил, что Украине угрожает экономический, демографический и военный кризис. В связи с этим экономист призвал США более хладнокровно относиться к российско-украинскому конфликту, «срочно изменить курс» и согласиться на переговоры с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны привыкнуть к этой мысли». Германия предупредила о возможной войне в Европе

      Полковник объяснил проблемы ВСУ на трех направлениях

      Кремль не стал отвечать на вопрос о наказании участников беспорядков в Махачкале

      США и Египет выступили против переселения жителей сектора Газа

      Российский полковник оценил масштабы потерь ВСУ с начала контрнаступления

      Российская учительница придумала способ мотивировать школьников получать пятерки

      Дочь Пригожина рассказала о проблемах со здоровьем

      Авиакомпания отменила рейсы между Дагестаном и Израилем после беспорядков

      Крупнейшая экономика Европы снизилась

      В Севастополе сбили две воздушные цели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости