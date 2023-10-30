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10:59, 30 октября 2023Мир

В США заявили о необходимости изменить курс из-за военного коллапса на Украине

Экономист Сакс: Украина находится под угрозой экономического и военного коллапса
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине угрожает экономический, демографический и военный кризис. Об этом в своей статье «Фиаско неоконсерваторов на Украине», опубликованной в издании «Катимерини», заявил американский экономист Джеффри Сакс.

В статье экономист предполагает, что США необходимо более хладнокровно относиться к российско-украинскому конфликту. «Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Что должно сделать правительство США, чтобы справиться с этой потенциальной катастрофой? Необходимо срочно изменить курс», — пишет он.

Сакс также считает, что в декабре 2021 года президент США Джо Байдена не должен был отказываться от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поэтому сейчас для США пришло время изменить курс и согласится на переговоры с Россией. «Байден должен проинформировать Путина, что США прекратят расширение НАТО на восток, если они достигнут нового соглашения по вопросам безопасности. Байдену следует согласиться на переговоры по соглашению о безопасности, аналогичному, хотя и не во всех деталях, предложениям президента Путина от 17 декабря 2021 года», — констатирует эксперт.

Ранее Сакс заявил, что Украина гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния. Он добавил, что в 2008 году Джордж Буш, являющийся на тот момент американским лидером, переступил важную для России «красную линию», пообещав в любом случае принять в альянс Грузию и Украину.

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      Дарья Балацкая
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