В США вспомнили пророческие слова Киссинджера о гибели Украины

Профессор Сакс: Украина гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что в настоящее время Украина гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния. Своим мнением он поделился во время видеовыступления, передает РИА Новости.

Профессор напомнил, что корни нынешнего конфликта на Украине зародились тогда, когда после распада СССР Соединенные Штаты решили продвигать идею расширения НАТО и систематически претворяли ее в жизнь.

Сакс указал на то, как 2008 году бывший на тот момент американским президентом Джордж Буш переступил важную для России «красную линию», пообещав в любом случае принять в альянс Грузию и Украину, при этом тогда европейские лидеры осознавали, что это очень опасный шаг.

«Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: "Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально". Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО», — отметил он. Также эксперт добавил, что Украина «погибает на поле боя» за то, чего ей «никогда не удастся достичь».

Ранее Джеффри Сакс назвал страну с самым высоким уровнем русофобии. По его словам, американская культура унаследовала русофобию от Британской империи, где ненависть к России была еще более ярко выражена, чем в США.