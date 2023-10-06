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07:30, 6 октября 2023Интернет и СМИ

В США назвали страну с самым высоким уровнем русофобии

Профессор Сакс: американская культура переняла русофобию от Британской империи

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Американская культура унаследовала русофобию от Британской империи, где ненависть к России была еще более ярко выражена, чем в США. Об этом рассказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале Judging Freedom.

«Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее», — добавил Сакс, говоря о русофобии в Британской империи. По его мнению, британцы по-прежнему считают себя империей и потому размышляют о войне с Россией с воодушевлением. Поэтому они с энтузиазмом приняли контрнаступление на Украине, в результате которого Вооруженные силы страны (ВСУ) понесли большие потери.

Уровень русофобии в Великобритании очень высок, ненависть ослепляет британцев, сказал профессор.

Ранее сообщалось, какая страна стала рекордсменом по отказам в помощи России. В Генпрокуратуре ситуацию связали c «русофобией» в связи со специальной военной операцией.

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    Александра Синицына
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