Профессор Сакс: американская культура переняла русофобию от Британской империи

Американская культура унаследовала русофобию от Британской империи, где ненависть к России была еще более ярко выражена, чем в США. Об этом рассказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале Judging Freedom.

«Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее», — добавил Сакс, говоря о русофобии в Британской империи. По его мнению, британцы по-прежнему считают себя империей и потому размышляют о войне с Россией с воодушевлением. Поэтому они с энтузиазмом приняли контрнаступление на Украине, в результате которого Вооруженные силы страны (ВСУ) понесли большие потери.

Уровень русофобии в Великобритании очень высок, ненависть ослепляет британцев, сказал профессор.

Ранее сообщалось, какая страна стала рекордсменом по отказам в помощи России. В Генпрокуратуре ситуацию связали c «русофобией» в связи со специальной военной операцией.