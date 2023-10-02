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08:16, 2 октября 2023Мир

Названа страна-рекордсмен по отказам в помощи России

Генпрокуратура РФ: Швейцария чаще всех стран отказывала России в правовой помощи

Фото: Thomas Hodel / Reuters

Россия получила 85 отказов в экстрадиции обвиняемых по уголовным делам в 2022 и начале 2023 года. Рекордсменом по невыдаче стала Швейцария, активно предоставлявшая помощь российской стороне до начала боевых действий на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Отмечается, что в 2022-м Россия не добилась выдачи 54 человек. С начала года Россия получила 32 отказа от других стран по международно-правовому сотрудничеству, в 28 случаях это было вызвано политическими мотивами.

Берн отказал Москве в удовлетворении просьб об экстрадиции 22 раза. Швейцарский Минюст объяснил это решение «наивысшим сомнением» в готовности России придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью.

В свою очередь Генпрокуратура Латвии отказала России четыре раза, объясняя решение политическим преследованием фигурантов, а также риском нанесения ущерба суверенитету республики. Аналогичную причину, касающуюся защиты суверенитета называл и Минюст США, объясняя решение не помогать по делу, связанном с организацией незаконного вооруженного формирования.

В Генпрокуратуре связали подобные решения c «русофобией» в связи со специальной военной операцией. В российском надзорном ведомстве при этом отметили, что бывшие партнеры нарушают принципы взаимности и неотвратимости наказания, поощряя международную преступность.

В августе полиция Италии задержала россиянина по международному ордеру на арест, ранее он был осужден по обвинению в терроризме и находился в российском розыске по аналогичному обвинению с 2017 года.

Мужчина, возраст которого примерно 50 лет, прибыл в аэропорт Палермо на итальянской Сицилии. Следователи устанавливают причины его приезда, по итогам его допроса будет инициирована процедура экстрадиции в Россию.

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    Виктория Кондратьева
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