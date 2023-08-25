ANSA: полиция Италии задержала россиянина, находящегося в российском розыске

Полиция Италии задержала россиянина по международному ордеру на арест, ранее он был осужден по обвинению в терроризме и находился в российском розыске по аналогичному обвинению с 2017 года. Об этом сообщает агентство ANSA.

Мужчина, возраст которого примерно 50 лет, прибыл в аэропорт Палермо на итальянской Сицилии. Следователи устанавливают причины его приезда, по итогам его допроса будет инициирована процедура экстрадиции в Россию.

Ранее стало известно, что в Финляндии задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яна Петровского, который находится под санкциями Евросоюза и США. Утверждается, что ДШРГ «Русич» связана с ЧВК бизнесмена Евгения Пригожина.

25 августа на границе в Белгородской области также задержали жителя Калининградской области, пытавшегося сбежать на Украину. 56-летний мужчина планировал обойти пункты пропуска у Шебекино и вступить в Вооруженные силы Украины.

