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17:04, 16 января 2024Экономика

Названы сроки отправки первых отгрузок с российского «Арктик СПГ-2»

Reuters: первый танкер отправится с «Арктик СПГ-2» в конце января 2024-го
СюжетСанкции против России:

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Первый танкер с российского «Арктик СПГ-2» отправится в Азию в конце января 2024 года. Сроки начала отгрузок по проекту «Новатэк» со ссылкой на собственные источники называет Reuters.

Ожидается, что первые поставки топлива получит Китай или Южная Корея. Для отправки партии сжиженного природного газа могут задействовать танкер ледового класса Christophe de Margerie, отмечают источники.

Первая линия «Арктик СПГ 2» начала производить газ в середине декабря 2023 года. Коммерческие отгрузки планировалось с начала 2024-го. В начале ноября США ввели ограничения против проекта. «Наша цель — задушить его», — отметил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

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Из-за американских ограничений все иностранные участники проекта — французкая TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC — объявили о выходе из «Арктик СПГ 2». Уход инвесторов означает отказ акционеров от финансирования завода и выполнения контрактов на поставку топлива. Китайские компании выступили против санкций, беспокоясь о перебоях с поставками.

Россия занимает около восьми процентов мирового рынка СПГ, это четвертое место после США, Катара и Австралии. По оценке замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, новые ограничения могут лишить Россию трех-четырех процентов рынка сжиженного природного газа.

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      Вячеслав Агапов
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